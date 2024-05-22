Гель бальзам Живокіст з хондроїтином (Gel balm Comfrey with chondroitin) (313832) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Гель бальзам Живокіст з хондроїтином інструкція із застосування
Показання до застосування
Гель-бальзам Окопник з хондроїтином: Рекомендований як додатковий засіб при запальних і дегенеративно-дистрофічних захворюваннях опорно-рухового апарату: артритах, артрозах, остеохондрозі, радикуліті та ін ., спортивних і побутових травмах, для покращення загоєння переломів. Активні компоненти гелю-бальзаму мають виражену протизапальну і протинабрякову дію. При регулярному використанні гелю-бальзаму «Окопник з хондроетином» покращується функціональний стан опорно-рухового апарату, знижується вираженість запального процесу, зменшуються хворобливі відчуття, відновлюється рухливість і зменшується набряклість в зоні запалених суглобів.
Склад
Екстракт окопника, хондроїтину сульфат, ефірна олія евкаліпту, ефірна олія розмарину, ефірна олія ялівцю, ефірна олія лаванди, допоміжні речовини.
Опис діючих речовин
Окопник (живокіст) — лікарська рослина, що сприяє відновленню пошкоджених тканин. Стимулює регенерацію кісткової і хрящової тканин при захворюваннях суглобів, покращує якісний склад синовіальної рідини, рухливість суглобів, прискорює процес зрощення кісток при переломах. Окопник містить речовину алантоїн, яка активно стимулює ріст кісткової тканини і процеси регенерації епітелію, зменшує больові відчуття, проявляє кровоспинну, протизапальну і антибактеріальну дію.
Ефірні олії лаванди і сосни надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.
Ефірні олії кедру і ялівцю надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.
Ефірна олія евкаліпту надає болезаспокійливу і антисептичну дію. Використовується для зняття м’язового і суглобового болю, а також при деформації і розтягненні зв’язок.
Ефірна олія розмарину має знеболюючий і протизапальний ефекти.
Спосіб застосування
Невелику кількість гелю-бальзаму 2 рази в день наносити на проблемні ділянки і втирати легкими масажними рухами до повного вбирання. Курс використання — 3–4 тижні. При необхідності повторити курс через 1–1,5 місяці.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість окремих компонентів.
Форма випуску
Туба 70 мл в упаковці
Термін придатності
24 місяці