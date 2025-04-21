Гель бальзам Живокіст з хондроїтином (Gel balm Comfrey with chondroitin)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,67
Економія при броні: -2,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,37
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
69,59
Економія при броні: -2,92 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Бар, вул. Сфорци Бони, 8
62.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
73.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
70,76
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
101.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
69,30
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 39
110.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
111.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,26
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
111.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
39,17
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
111.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
69,71
Економія при броні: -3,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Житомир, вул. Вітрука, 45
112.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,70
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/6
125.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
130.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,87
Економія при броні: -2,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Баранівка, пл. Волі, 2
131.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
131.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
132.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
132.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,48
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,37
Економія при броні: -1,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Умань, вул. Європейська, 28
136.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
149.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком