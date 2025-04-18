Гель бальзам Живокіст з хондроїтином (Gel balm Comfrey with chondroitin)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,66
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,64
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
3.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком