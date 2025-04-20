Гель бальзам Живокіст з хондроїтином (Gel balm Comfrey with chondroitin)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,23
Економія при броні: -2,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,09
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,77
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,92
Економія при броні: -3,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,29
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,72
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,36
Економія при броні: -2,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
51,05
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,48
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,81
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,57
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,09
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
7.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
7.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,66
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
12.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,51
Економія при броні: -2,00 грн