Гель бальзам Живокіст з хондроїтином (Gel balm Comfrey with chondroitin)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
40,23
Економія при броні: -2,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,26
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
70,20
Економія при броні: -3,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,19
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
3.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
4.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком