Гель бальзам Живокіст з хондроїтином (Gel balm Comfrey with chondroitin)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Запоріжжя
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,64
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,44
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
69,22
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,67
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
39,22
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,81
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
3.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,62
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
4.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,91
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,45
Економія при броні: -1,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
5.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,72
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
71,44
Економія при броні: -4,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
39,74
Економія при броні: -2,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
6.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
69,97
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,39
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
70,66
Економія при броні: -5,01 грн