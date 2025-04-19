Гель бальзам Живокіст з хондроїтином (Gel balm Comfrey with chondroitin)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,77
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,00
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,28
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
51,05
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
69,29
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
5.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,66
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Новокримська, 3-А
5.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
5.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,57
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,83
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
6.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,46
Економія при броні: -1,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
7.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,64
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
8.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
8.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
51,03
Економія при броні: -3,52 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
8.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,24
Економія при броні: -1,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
8.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
49,69
Економія при броні: -2,18 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
8.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
71,37
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
8.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
71,59
Економія при броні: -4,03 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
8.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З ХОНДРОІТИНОМ" туба 70 мл №1
Фармаком
50,03
Економія при броні: -2,52 грн