Окопник (живокіст) — лікарська рослина, що сприяє відновленню пошкоджених тканин. Стимулює регенерацію кісткової і хрящової тканин при захворюваннях суглобів, покращує якісний склад синовіальної рідини, рухливість суглобів, прискорює процес зрощення кісток при переломах. Окопник містить речовину алантоїн, яка активно стимулює ріст кісткової тканини і процеси регенерації епітелію, зменшує больові відчуття, проявляє кровоспинну, протизапальну і антибактеріальну дію.

Бішофіт — природний гель, до складу якого входить близько 70 елементів (хлориди, сульфати, йодиди, бром, йод, залізо, марганець та ін.). Широко застосовується в медицині при захворюваннях суглобів, має виражену протизапальну, болезаспокійливу і регенеруючу дію, активізує обмінні процеси. Ефективний при хронічних запальних і дистрофічних змінах опорно-рухового і нервово-м’язового апарату: деформуючих артрозах, ревматоїдному артриті, люмбалгії, люмбоішіалгії та ін.

Бадяга — продукт, який виготовляється з прісноводної губки бадяги, що представляє собою колонії кишковопорожнинних тварин — Spongilla lacustris fragilis, Ephydatia fliviatilis. Губка живе виключно в чистих прісноводних водоймах з проточною водою і при певній температурі. Скелет бадяги складається з петлистої мережі голок кремнезему, пов’язаних між собою органічною речовиною — спонгіном. У нього входять також фосфати, карбонати і органічні речовини. Дія бадяги заснована на механічному подразненні шкіри, обумовленому вмістом кремнієвих голок. Застосовується при травмах, розтягненнях, синцях, гематомах для покращення функціонального стану шкіри, як допоміжний засіб при болях у попереку, м’язах, суглобах, спині.

Ефірні олії кедру і ялівцю надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.

Ефірна олія ялиці надає регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращує кровообіг.

Ефірна олія евкаліпту надає болезаспокійливу і антисептичну дію. Використовується для зняття м’язового і суглобового болю, а також при деформації і розтягненні зв’язок.