Гель бальзам Живокіст з бішофітом (Gel balm Comfrey with bischofite) (313831) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Гель бальзам Живокіст з бішофітом інструкція із застосування
Показання до застосування
Гель-бальзам Окопник з бішофітом: Рекомендований як допоміжний засіб при запальних і дегенеративно-дистрофічних захворюваннях опорно-рухового і нервово-м’язового апарату — артритах, артрозах, радикуліті, остеохондрозі, міозитах та ін. Активні компоненти гелю-бальзаму мають виражену протизапальну та знеболювальну дію, сприяють зняттю набряклості в зоні запалених суглобів і покращенню їх рухливості, стимулюють регенерацію кісткової і хрящової тканини, прискорюють процес зрощення кісток при переломах, покращують функціональний стан опорно-рухового апарату.
Склад
Бішофіт, екстракт окопника, бадяга, ефірна олія ялиці, ефірна олія ялівцю, ефірна олія евкаліпту, допоміжні речовини.
Опис діючих речовин
Окопник (живокіст) — лікарська рослина, що сприяє відновленню пошкоджених тканин. Стимулює регенерацію кісткової і хрящової тканин при захворюваннях суглобів, покращує якісний склад синовіальної рідини, рухливість суглобів, прискорює процес зрощення кісток при переломах. Окопник містить речовину алантоїн, яка активно стимулює ріст кісткової тканини і процеси регенерації епітелію, зменшує больові відчуття, проявляє кровоспинну, протизапальну і антибактеріальну дію.
Бішофіт — природний гель, до складу якого входить близько 70 елементів (хлориди, сульфати, йодиди, бром, йод, залізо, марганець та ін.). Широко застосовується в медицині при захворюваннях суглобів, має виражену протизапальну, болезаспокійливу і регенеруючу дію, активізує обмінні процеси. Ефективний при хронічних запальних і дистрофічних змінах опорно-рухового і нервово-м’язового апарату: деформуючих артрозах, ревматоїдному артриті, люмбалгії, люмбоішіалгії та ін.
Бадяга — продукт, який виготовляється з прісноводної губки бадяги, що представляє собою колонії кишковопорожнинних тварин — Spongilla lacustris fragilis, Ephydatia fliviatilis. Губка живе виключно в чистих прісноводних водоймах з проточною водою і при певній температурі. Скелет бадяги складається з петлистої мережі голок кремнезему, пов’язаних між собою органічною речовиною — спонгіном. У нього входять також фосфати, карбонати і органічні речовини. Дія бадяги заснована на механічному подразненні шкіри, обумовленому вмістом кремнієвих голок. Застосовується при травмах, розтягненнях, синцях, гематомах для покращення функціонального стану шкіри, як допоміжний засіб при болях у попереку, м’язах, суглобах, спині.
Ефірні олії кедру і ялівцю надають регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращують кровообіг в зоні запалених суглобів.
Ефірна олія ялиці надає регенеруючу, болезаспокійливу, протизапальну, протинабрякову дію, покращує кровообіг.
Ефірна олія евкаліпту надає болезаспокійливу і антисептичну дію. Використовується для зняття м’язового і суглобового болю, а також при деформації і розтягненні зв’язок.
Спосіб застосування
Невелику кількість гелю-бальзаму 2 рази в день наносити на проблемні ділянки і втирати легкими масажними рухами до повного вбирання. Курс використання — 3–4 тижні. При необхідності повторити курс через 1–1,5 місяці.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість окремих компонентів.
Форма випуску
Туба 70 мл в упаковці
Термін придатності
24 місяці