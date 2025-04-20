Гель бальзам Живокіст з бішофітом (Gel balm Comfrey with bischofite)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,01
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
72,40
Економія при броні: -4,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,98
Економія при броні: -3,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,76
Економія при броні: -3,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,72
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,26
Економія при броні: -4,59 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,48
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,54
Економія при броні: -3,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
7.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,24
Економія при броні: -1,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
7.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
51,08
Економія при броні: -3,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
8.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,92
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
12.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,51
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
14.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
39,91
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
39,32
Економія при броні: -1,61 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
49.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,69
Економія при броні: -4,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 25
60.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,41
Економія при броні: -3,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
61.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,51
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
61.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,64
Економія при броні: -2,13 грн