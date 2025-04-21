Гель бальзам Живокіст з бішофітом (Gel balm Comfrey with bischofite)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,13
Економія при броні: -2,62 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,66
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,31
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,72
Економія при броні: -3,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,26
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
8.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,70
Економія при броні: -4,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,85
Економія при броні: -4,18 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
99.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,59
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
110.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
39,37
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
111.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,62
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
112.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,51
Економія при броні: -4,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 22
116.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
51,08
Економія при броні: -3,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
121.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
39,32
Економія при броні: -1,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
125.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,80
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
143.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
51,08
Економія при броні: -3,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
148.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,48
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
148.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,26
Економія при броні: -4,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
151.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
72,40
Економія при броні: -4,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
151.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,98
Економія при броні: -3,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
151.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,76
Економія при броні: -3,25 грн