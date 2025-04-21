Гель бальзам Живокіст з бішофітом (Gel balm Comfrey with bischofite)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,67
Економія при броні: -2,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,74
Економія при броні: -3,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,85
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,59
Економія при броні: -2,08 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
73.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,76
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
74.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,67
Економія при броні: -2,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
110.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
90,00
Економія при броні: -11,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
111.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,25
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Житомир, вул. Вітрука, 45
112.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,73
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
113.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
90,00
Економія при броні: -11,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
115.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
126.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
132.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,11
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
132.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,48
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Умань, вул. Тищика, 8
136.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,47
Економія при броні: -3,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
136.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,17
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Фастів, вул. Соборна, 65
138.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,52
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Фастів, пл. Привокзальна, 19
139.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
40,43
Економія при броні: -2,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 23-А
146.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,25
Економія при броні: -2,74 грн