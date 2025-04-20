Гель бальзам Живокіст з бішофітом (Gel balm Comfrey with bischofite)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,82
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,33
Економія при броні: -1,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,89
Економія при броні: -3,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
39,22
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
3.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
39,39
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,35
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,32
Економія при броні: -3,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,45
Економія при броні: -1,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,92
Економія при броні: -3,41 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,07
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
6.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,24
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
9.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,91
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
9.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,37
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
10.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,39
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
11.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,52
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
11.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,80
Економія при броні: -4,15 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
22.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,21
Економія при броні: -1,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,54
Економія при броні: -2,03 грн