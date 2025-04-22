Гель бальзам Живокіст з бішофітом (Gel balm Comfrey with bischofite)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,85
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,13
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,68
Економія при броні: -2,17 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,60
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
114.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,91
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
40,94
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
40,68
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,68
Економія при броні: -4,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
121.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,62
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
121.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,72
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,19
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
122.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
40,39
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
123.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,44
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
124.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
39,96
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
124.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,46
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 20
125.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,50
Економія при броні: -4,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сосюри, 3
126.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,35
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
126.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,50
Економія при броні: -2,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
126.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,98
Економія при броні: -2,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 305
126.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,62
Економія при броні: -3,11 грн