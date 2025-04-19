Гель бальзам Живокіст з бішофітом (Gel balm Comfrey with bischofite)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,31
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,65
Економія при броні: -3,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
51,07
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,46
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,34
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,32
Економія при броні: -1,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,11
Економія при броні: -2,60 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2-В
63.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,56
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
63.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,30
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
65.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,33
Економія при броні: -3,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
68.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,12
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
113.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,07
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Івасюка Володимира, 11
113.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,44
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
117.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,30
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
134.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
50,36
Економія при броні: -2,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Ковельська, 47-А
135.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
69,45
Економія при броні: -2,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Молоді, 21
140.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
70,97
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
141.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
72,12
Економія при броні: -4,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
163.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
49,68
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 9
164.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК З БІШОФІТОМ" 70 мл №1
Фармаком
71,16
Економія при броні: -3,60 грн