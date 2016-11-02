Бальзам після укусів комах (Balm after insect bites) (312661) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Бальзам після укусів комах інструкція із застосування
Показання до застосування
Бальзам після укусів комах: швидко і ефективно усуває наслідки укусів комах, а також після контакту з пекучими рослинами, медузами: заспокоює шкіру, дбайливо знімає подразнення, почервоніння та запалення. Знеболює, регенерує, зволожує шкіру, має охолоджуючий і бактерицидний ефект. Підходить для будь-якого типу шкіри.
Склад
Бальзам після укусів комах: вазелин, камфора, ланолін, ментол, екстракт ромашки, ефірна олія евкаліпту, ефірна олія лаванди, ефірна олія кедру, екстракт алое, екстракт чистотілу, допоміжні компоненти.
Опис діючих речовин
Екстракт алое має протизапальну і загоюючу властивості. Відмінно усуває подразнення шкіри.
Екстракт ромашки має яскраво виражену протизапальну, бактерицидну і протиалергічну властивості. Заспокоює подразнену шкіру, зніме набряклість.
Ефірна олія евкаліпту позбавляє шкіру від подразнення, свербіння, загоює рани, знеболює, посилює мікроциркуляцію крові.
Екстракт чистотілу надає пом’якшуючу дію на шкіру, забезпечує виражений протизапальний ефект і проявляє помірну антиоксидантну активність.
Ефірна олія лаванди є сильним антисептичним, бактерицидним і регенеруючим засобом, тому використовується для швидкого загоєння ран, знищення хвороботворних мікробів, розсмоктування рубців і шкірних ущільнень.
Ефірна олія кедру має багато цілющих властивостей: заспокійливу, тонізуючу, болезаспокійливу, протизапальну, антисептичну, бактерицидну, антиоксидантну, регенеруючу, антиалергічну, інсектицидну та ін.
Камфора чинить протимікробну, протизапальну, відволікаючу, знеболюючу дію. Усуває свербіж шкіри і покращує загоєння тканин.
Ментол усуває запалення, знижує больові відчуття і свербіж, надає заспокійливу дію на шкіру.
Спосіб застосування
Бальзам після укусів комах: перед застосуванням добре струснути. Невелику кількість засобу нанести на пошкоджену ділянку шкіри і розтерти. При необхідності процедуру можна повторити.
Протипоказання
Бальзам після укусів комах: індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 3-х років.
Форма випуску
Флакон-ролик 4,5 мл.
Термін придатності
Бальзам після укусів комах — 36 місяців.