Бальзам після укусів комах: швидко і ефективно усуває наслідки укусів комах, а також після контакту з пекучими рослинами, медузами: заспокоює шкіру, дбайливо знімає подразнення, почервоніння та запалення. Знеболює, регенерує, зволожує шкіру, має охолоджуючий і бактерицидний ефект. Підходить для будь-якого типу шкіри.