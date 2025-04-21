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Бальзам після укусів комах (Balm after insect bites)
Бальзам після укусів комах (Balm after insect bites)
Вінниця
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
40,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
74.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,96
Економія при броні:
-1,87 грн
41,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 39
114.3 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,69
Економія при броні:
-2,60 грн
41,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Покровська, 63
115.3 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,29
Економія при броні:
-2,20 грн
41,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
122.9 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,29
Економія при броні:
-2,20 грн
41,09
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
149.6 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,60
Економія при броні:
-2,51 грн
41,09
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
154.9 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
40,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
186.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,87
Економія при броні:
-2,78 грн
41,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
203.1 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,09
Економія при броні:
-3,00 грн
41,09
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
203.1 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
36,90
Економія при броні:
-8,93 грн
27,97
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
261.5 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,22
Економія при броні:
-2,13 грн
41,09
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
264.9 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,65
Економія при броні:
-2,56 грн
41,09
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Оржиця, вул. Центральна, 8
309.5 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
28,52
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
316.7 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,77
Економія при броні:
-1,68 грн
41,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
317.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,19
Економія при броні:
-2,10 грн
41,09
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
335.8 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,72
Економія при броні:
-2,63 грн
41,09
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
349.1 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,84
Економія при броні:
-1,75 грн
41,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
356.7 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
40,22
Економія при броні:
-2,41 грн
37,81
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
357.6 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,95
Економія при броні:
-2,86 грн
41,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
357.6 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,38
Економія при броні:
-2,29 грн
41,09
грн
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