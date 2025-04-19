Бальзам після укусів комах (Balm after insect bites)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,91
Економія при броні: -1,82 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
108.2 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,84
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
114.7 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
46,77
Економія при броні: -1,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
119.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,84
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
126.2 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,78
Економія при броні: -2,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
131.5 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,37
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
132.2 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,18
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
197.9 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
26,16
Економія при броні: -0,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Оржиця, вул. Центральна, 8
220.9 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
224.1 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,61
Економія при броні: -2,52 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
235.8 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,58
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
301.5 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,12
Економія при броні: -3,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
347.1 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,80
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
354.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,34
Економія при броні: -2,25 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
380.1 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
36,90
Економія при броні: -8,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
380.2 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,25
Економія при броні: -2,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
392.5 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
40,25
Економія при броні: -2,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
393.2 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,61
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
394.7 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,54
Економія при броні: -2,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
401.5 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,51
Економія при броні: -2,42 грн