Бальзам після укусів комах (Balm after insect bites)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,19
Економія при броні: -2,10 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
126.0 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,77
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
127.7 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,09
Економія при броні: -3,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
36,90
Економія при броні: -8,93 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
138.6 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,87
Економія при броні: -2,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
203.7 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,72
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Оржиця, вул. Центральна, 8
214.5 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
222.8 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,60
Економія при броні: -2,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 39
229.7 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,69
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
229.7 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,29
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
236.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,22
Економія при броні: -2,13 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
259.9 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
260.2 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,96
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
309.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,38
Економія при броні: -2,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
309.9 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,36
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
316.1 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,57
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
322.7 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
48,00
Економія при броні: -3,22 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
349.3 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
370.8 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,29
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
415.7 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,10
Економія при броні: -3,01 грн