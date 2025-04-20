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Бальзам після укусів комах (Balm after insect bites)
Бальзам після укусів комах (Balm after insect bites)
Запоріжжя
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
66.6 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,13
Економія при броні:
-3,04 грн
41,09
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
72.2 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,15
Економія при броні:
-2,06 грн
41,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
127.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,40
Економія при броні:
-2,31 грн
41,09
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
171.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
46,45
Економія при броні:
-1,67 грн
44,78
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
186.6 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,90
Економія при броні:
-2,81 грн
41,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
187.2 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,26
Економія при броні:
-2,17 грн
41,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
195.7 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,89
Економія при броні:
-2,80 грн
41,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
247.2 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
26,96
Економія при броні:
-1,79 грн
25,17
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Оржиця, вул. Центральна, 8
281.0 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
28,52
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
286.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,88
Економія при броні:
-1,79 грн
41,09
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
288.2 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,61
Економія при броні:
-1,52 грн
41,09
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
336.0 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,09
Економія при броні:
-2,00 грн
41,09
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
365.9 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,93
Економія при броні:
-1,84 грн
41,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
373.0 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
40,56
Економія при броні:
-2,75 грн
37,81
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
373.5 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,97
Економія при броні:
-1,88 грн
41,09
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
391.2 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,01
Економія при броні:
-1,92 грн
41,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
423.0 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,72
Економія при броні:
-1,63 грн
41,09
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
435.3 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
36,90
Економія при броні:
-8,93 грн
27,97
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
435.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,94
Економія при броні:
-1,85 грн
41,09
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
448.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,84
Економія при броні:
-1,75 грн
41,09
грн
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