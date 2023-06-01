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7.2.

Засоби захисту від комах 7.2. Класифікація

OFF! EXTRIME АЕРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ 100 мл; СК Джонсон
OFF! EXTRIME АЕРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ 100 мл СК Джонсон
В 165 аптеках
від 142,36 грн
Ціни в аптеках
OFF! АЕРОЗОЛЬ ПРОТИ КОМАРІВ 100 мл; Colep CCL Polska
OFF! АЕРОЗОЛЬ ПРОТИ КОМАРІВ 100 мл Colep CCL Polska
Немає в наявності
OFF! АКВА-СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ 100 мл; СК Джонсон
OFF! АКВА-СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ 100 мл СК Джонсон
В 44 аптеках
від 120,50 грн
Ціни в аптеках
OFF! КРЕМ ОТ КОМАРОВ РЕПЕЛЕНТ family, 150 мл; СК Джонсон
OFF! КРЕМ ОТ КОМАРОВ РЕПЕЛЕНТ Family, 150 мл СК Джонсон
Немає в наявності
RAID - ПЛАСТИНИ ПРОТИ КОМАРІВ № 10; СК Джонсон
RAID - ПЛАСТИНИ ПРОТИ КОМАРІВ № 10 СК Джонсон
Немає в наявності
RAID - ПЛАСТИНИ ПРОТИ КОМАРІВ евкалiпт, евкалiпт, № 10; СК Джонсон
RAID - ПЛАСТИНИ ПРОТИ КОМАРІВ Евкалiпт, евкалiпт, № 10 СК Джонсон
Немає в наявності
RAID - СПІРАЛІ ПРОТИ КОМАРІВ № 10; Zobele Industrie Chemiche
RAID - СПІРАЛІ ПРОТИ КОМАРІВ № 10 Zobele Industrie Chemiche
Немає в наявності
RAID ПЛАСТИНИ НА АЛЮМІНІЄВІЙ ОСНОВІ ВІД КОМАРІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРОФУМІГАТОРА № 10; СК Джонсон
RAID ПЛАСТИНИ НА АЛЮМІНІЄВІЙ ОСНОВІ ВІД КОМАРІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРОФУМІГАТОРА № 10 СК Джонсон
Немає в наявності
RAID РІДИНА ПРОТИ КОМАРІВ 30 НОЧЕЙ ; Shanghai Johnson Ltd
RAID РІДИНА ПРОТИ КОМАРІВ 30 НОЧЕЙ Shanghai Johnson Ltd
В 2 аптеках
від 98,00 грн
Ціни в аптеках
RAID РІДИНА ПРОТИ КОМАРІВ 30 НОЧЕЙ в комплекті з електрофумігатором; Shanghai Johnson Ltd
RAID РІДИНА ПРОТИ КОМАРІВ 30 НОЧЕЙ В комплекті з електрофумігатором Shanghai Johnson Ltd
Немає в наявності
Vaco Kids спрей 3 в 1 від комарів, кліщів та мошок 80 мл, для дітей від 1 року, для дітей від 1 року; Vaco Retail sp. z.o.o
Vaco Kids спрей 3 в 1 від комарів, кліщів та мошок 80 мл, для дітей від 1 року, для дітей від 1 року Vaco Retail sp. z.o.o
В 32 аптеках
від 104,30 грн
Ціни в аптеках
Vaco Kids спрей від комарів, кліщів та мошок 100 мл, для дітей від 3 років, для дітей від 3 років; Vaco Retail sp. z.o.o
Vaco Kids спрей від комарів, кліщів та мошок 100 мл, для дітей від 3 років, для дітей від 3 років Vaco Retail sp. z.o.o
В 31 аптеці
від 110,20 грн
Ціни в аптеках
Vaco Max deet 30% спрей від комарів кліщів та мошок з пантенолом 80 мл; Vaco Retail sp. z.o.o
Vaco Max deet 30% спрей від комарів кліщів та мошок з пантенолом 80 мл Vaco Retail sp. z.o.o
Немає в наявності
Vaco Max спрей (аерозоль) від комарів кліщів та мошок deet 30% з пантенолом 100 мл; Vaco Retail sp. z.o.o
Vaco Max спрей (аерозоль) від комарів кліщів та мошок deet 30% з пантенолом 100 мл Vaco Retail sp. z.o.o
В 62 аптеках інших міст
від 123,12 грн
Ціни в інших містах
Vaco Sensitive спрей від комарів, кліщів і мошок з Icaridin 10% 80 мл, для дітей від 6 місяців, д/дітей від 6 міс.; Vaco Retail sp. z.o.o
Vaco Sensitive спрей від комарів, кліщів і мошок з Icaridin 10% 80 мл, для дітей від 6 місяців, д/дітей від 6 міс. Vaco Retail sp. z.o.o
В 32 аптеках
від 121,60 грн
Ціни в аптеках
Vaco Sensitive спрей від комарів, кліщів і мошок з Icaridin 10% paw patrol, 80 мл, для дітей від 6 місяців, д/дітей від 6 міс.; Vaco Retail sp. z.o.o
Vaco Sensitive спрей від комарів, кліщів і мошок з Icaridin 10% Paw patrol, 80 мл, для дітей від 6 місяців, д/дітей від 6 міс. Vaco Retail sp. z.o.o
В 32 аптеках
від 124,00 грн
Ціни в аптеках
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл; Vaco Retail sp. z.o.o
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл Vaco Retail sp. z.o.o
В 2 аптеках інших міст
від 163,09 грн
Ціни в інших містах
Vaco спрей (аерозоль) від комарів, кліщів та мошок (Екзотик) 100 мл; Vaco Retail sp. z.o.o
Vaco спрей (аерозоль) від комарів, кліщів та мошок (Екзотик) 100 мл Vaco Retail sp. z.o.o
В 9 аптеках інших міст
від 111,86 грн
Ціни в інших містах
Vaco спрей 3 в 1 від комарів, кліщів та мошок 100 мл; Vaco Retail sp. z.o.o
Vaco спрей 3 в 1 від комарів, кліщів та мошок 100 мл Vaco Retail sp. z.o.o
В 8 аптеках інших міст
від 100,11 грн
Ціни в інших містах
АЕРОЗОЛЬ OFF 100 мл, від комарів, від комарів; Джонсон енд Джонсон
АЕРОЗОЛЬ OFF 100 мл, від комарів, від комарів Джонсон енд Джонсон
В 2 аптеках
від 185,00 грн
Ціни в аптеках
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