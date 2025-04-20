Бальзам після укусів комах (Balm after insect bites)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,40
Економія при броні: -2,31 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
83.8 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,13
Економія при броні: -3,04 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
124.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
46,45
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,90
Економія при броні: -2,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
128.7 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,26
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
129.5 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,15
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
194.5 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,88
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
204.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,89
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Оржиця, вул. Центральна, 8
214.9 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
223.7 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,09
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
236.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,61
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
261.9 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
40,56
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
262.6 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,97
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
279.8 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,01
Економія при броні: -1,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
291.1 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,72
Економія при броні: -1,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
307.6 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,93
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
323.1 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
26,96
Економія при броні: -1,79 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
343.0 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
36,90
Економія при броні: -8,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
343.1 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,94
Економія при броні: -1,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
352.2 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,84
Економія при броні: -1,75 грн