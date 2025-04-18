Бальзам після укусів комах (Balm after insect bites)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
9.5 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,05
Економія при броні: -1,96 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
36,90
Економія при броні: -8,93 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
12.2 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,21
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
99.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,13
Економія при броні: -3,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
125.6 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,30
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
132.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,07
Економія при броні: -1,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 39
133.2 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,73
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
133.9 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,63
Економія при броні: -1,54 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
149.8 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
150.8 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
43,21
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
159.3 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,98
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Оржиця, вул. Центральна, 8
171.7 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
182.6 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,71
Економія при броні: -1,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
243.3 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,19
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
258.1 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,65
Економія при броні: -1,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
258.8 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,01
Економія при броні: -2,92 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
265.4 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
275.1 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
46,97
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
305.8 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
42,68
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
343.7 км
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл №1
Фармаком
44,05
Економія при броні: -2,96 грн