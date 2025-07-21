Косметичні засоби для здоров'я

Крем-бальзам Акти-вен з екстрактом п'явки медичної

КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Ціни в Київ
від 38,10 грн
В 46 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби