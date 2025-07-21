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Ціни
Косметичні засоби для здоров'я
Крем-бальзам Акти-вен з екстрактом п'явки медичної
Ціни в
Київ
від
38,10
грн
В 46 аптеках
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Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Ціни в
Київ
від
38,10
грн
В 46 аптеках
Знайти в аптеках
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