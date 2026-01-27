Миколаїв
Крем-бальзам Акти-вен з екстрактом п'явки медичної

Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
0.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
1.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
2.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
11.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
1.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/24
6.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
6.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
13.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
68.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
38,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Південне, вул. Хіміків, 27-Г
77.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Південне, вул. Шевченка Тараса, 19-Е
77.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
38,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Південне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
78.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
39,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Південне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
78.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
39,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
82.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
99.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
39,00 грн
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
99.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
38,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
99.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
39,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
99.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
99.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
39,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
100.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
38,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
100.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
38,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
100.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
39,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
100.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
50,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
101.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
44,91
Економія при броні: -2,66 грн
42,25 грн
