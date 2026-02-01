Запоріжжя
Крем-бальзам Акти-вен з екстрактом п'явки медичної
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
6.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
46,00
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
7.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
7.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
50,00
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
7.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
7.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
8.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
8.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
43,00
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
10.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
10.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
50,26
Економія при броні:
-3,05 грн
47,21
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
3.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
42.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Незалежності, 27
42.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
38,10
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Миру, 52
60.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
61.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
62.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
62.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
62.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
63.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
63.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
