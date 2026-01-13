Київ
Про товар
Ціни
Крем-бальзам Акти-вен з екстрактом п'явки медичної
Крем-бальзам Акти-вен з екстрактом п'явки медичної
Дніпро
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 50 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
4.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
44,87
Економія при броні:
-2,78 грн
42,09
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
5.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
6.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
56,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
6.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
6.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
7.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню