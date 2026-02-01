Кривий Ріг
Крем-бальзам Акти-вен з екстрактом п'явки медичної
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
46,09
Економія при броні:
-1,71 грн
44,38
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
49,15
Економія при броні:
-1,94 грн
47,21
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
30.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
49,49
Економія при броні:
-2,43 грн
47,06
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
82.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
83.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
86.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
86.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Незалежності, 27
98.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
38,10
грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
99.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
104.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
46,29
Економія при броні:
-1,91 грн
44,38
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
107.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
