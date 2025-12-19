Київ
Крем-бальзам Акти-вен з екстрактом п'явки медичної

Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
65.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Бережани, вул. Руська, 7
79.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Броди, вул. Золота, 24
85.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
111.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
113.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
113.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
113.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
113.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Володимир, вул. Ковельська, 12
114.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
114.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
114.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
114.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
115.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
115.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
137.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
139.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Забронювати
