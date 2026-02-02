Вінниця
Крем-бальзам Акти-вен з екстрактом п'явки медичної
Вінниця
(адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
0.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
2.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
48,98
Економія при броні:
-1,92 грн
47,06
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
3.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
4.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
59.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Сфорци Бони, 1/1
60.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,60
Економія при броні:
-1,90 грн
40,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Бердичів, вул. Богунська, 22
73.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
56,30
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
109.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 52
110.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 34-А
111.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Хлібна, 14
114.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, пл. Перемоги, 10
114.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Житомир, вул. Київська, 62
115.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 77
116.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
56,30
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
132.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 6
134.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
134.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 27
135.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН З ЕКСТРАКТОМ П'ЯВКИ МЕДИЧНОЇ 75 мл №1
Еліксир
42,70
грн
