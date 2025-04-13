препарат Прозерин–Дарниця призначають підшкірно у дозі 0,5–2 мг (1–4 мл) 1–2 рази на добу. Максимальна разова доза для дорослих — 2 мг, добова — 6 мг. Тривалість курсу лікування (крім міастенії, міастенічного кризу, післяопераційної атонії кишечнику та сечового міхура, передозування міорелаксантами) — 25–30 днів.

Міастенія: препарат призначають підшкірно або внутрішньом’язово у дозі 0,5 мг (1 мл) на добу. Курс лікування тривалий, зі зміною шляхів введення.

Міастенічний криз (із утрудненням дихання і ковтання): препарат призначають внутрішньовенно у дозі 0,25–0,5 мг (0,5–1 мл), надалі підшкірно, з невеликими інтервалами.

Післяопераційна атонія кишечнику та сечового міхура, профілактика, у тому числі післяопераційної затримки сечі: препарат призначають підшкірно або внутрішньом’язово у дозі 0,25 мг (0,5 мл), якомога раніше після операції, і повторно — кожні 4–6 год протягом 3–4 днів.

Як антидот при передозуванні міорелаксантами: препарат призначають внутрішньовенно повільно у дозі 0,5–2 мг через 0,5–2 хв. У разі необхідності ін’єкції повторюють (у тому числі атропіну у разі брадикардії) загальною дозою не більше 5–6 мг (10–12 мл) протягом 20–30 хв. Під час процедури забезпечують штучну вентиляцію легень.

Діти (тільки в умовах стаціонару).

Міастенія gravis

Новонароджені: на початковому етапі препарат призначають у дозі 0,1 мг у вигляді ін’єкцій внутрішньом’язово. Після цього дозу підбирають індивідуально, зазвичай 0,05–0,25 мг або 0,03 мг/кг маси тіла препарату внутрішньом’язово кожні 2–4 год. Через особливий характер захворювання у новонароджених добова доза препарату може бути знижена навіть до повної відміни.

Діти віком до 12 років: препарат призначають у дозі 0,2–0,5 мг у вигляді ін’єкцій за необхідністю. Дозування препарату має бути скориговане відповідно до реакції пацієнта.

Як антидот при передозуванні міорелаксантами (після попереднього введення атропіну сульфату у дозі 0,02–0,03 мг/кг маси тіла внутрішньовенно, до підвищення частоти пульсу до 80 уд./хв): препарат призначають внутрішньовенно повільно у дозі 0,05–0,07 мг/кг маси тіла протягом 1 хв. Максимальна рекомендована доза у дітей становить 2,5 мг.

Інші показання: препарат призначають у дозі 0,125–1 мг у вигляді ін’єкцій. Дози можуть бути змінені відповідно до індивідуальних потреб пацієнта.