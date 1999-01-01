Київ
Антихолінестеразні засоби
N07A A01

Неостигмін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07AПАРАСИМПАТОМІМЕТИКИ
N07A AАнтихолінестеразні засоби
N07A A01Неостигмін
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Прозерин-Дарниця
Прозерин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
від 36,29 грн
в 641 аптеці
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Прозерин
Прозерин
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від 32,91 грн
в 14 аптеках інших міст
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Прозерин
Прозерин
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 34,50 грн
в 5 аптеках
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