Київ
Антихолінестеразні засоби
N07A A01
Неостигмін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07A
ПАРАСИМПАТОМІМЕТИКИ
N07A A
Антихолінестеразні засоби
N07A A01
Неостигмін
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Прозерин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
від
36,29
грн
в 641 аптеці
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Прозерин
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від
32,91
грн
в 14 аптеках інших міст
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Прозерин
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
34,50
грн
в 5 аптеках
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Виробник
Дарниця ФФ
Здоров'я ФК
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
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