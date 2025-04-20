Прозерин-Дарниця (Proserinum-Darnitsa)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 136 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
60,38
Економія при броні: -11,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
40,10
Економія при броні: -2,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
85,68
Економія при броні: -15,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,40
Економія при броні: -7,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
83,92
Економія при броні: -9,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
66,76
Економія при броні: -2,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
85,40
Економія при броні: -15,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
14,89
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
84,63
Економія при броні: -14,79 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
41,00
Економія при броні: -3,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
85,41
Економія при броні: -15,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
32,80
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
81,54
Економія при броні: -16,10 грн