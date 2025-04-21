Прозерин-Дарниця (Proserinum-Darnitsa)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
16,58
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
83,25
Економія при броні: -4,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,00
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
85,22
Економія при броні: -11,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,00
Економія при броні: -6,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,00
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
84,38
Економія при броні: -21,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
84,90
Економія при броні: -9,15 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
30,80
Економія при броні: -2,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
75,90
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,93
Економія при броні: -9,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
55,72
Економія при броні: -2,73 грн