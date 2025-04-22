Прозерин-Дарниця (Proserinum-Darnitsa)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
57,40
Економія при броні: -4,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
87,08
Економія при броні: -18,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
87,33
Економія при броні: -7,91 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
83,99
Економія при броні: -9,52 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,63
Економія при броні: -8,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
60,75
Економія при броні: -8,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
79,60
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
85,32
Економія при броні: -16,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
31,84
Економія при броні: -1,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
83,88
Економія при броні: -13,27 грн