Прозерин-Дарниця (Proserinum-Darnitsa)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
69,03
Економія при броні: -9,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
63,02
Економія при броні: -12,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
79,60
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
83,22
Економія при броні: -11,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
79,60
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
55,03
Економія при броні: -6,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
15,92
Економія при броні: -0,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,50
Економія при броні: -11,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
85,02
Економія при броні: -11,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
48,30
Економія при броні: -2,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
85,36
Економія при броні: -11,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
64,40
Економія при броні: -2,96 грн