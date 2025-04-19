Прозерин-Дарниця (Proserinum-Darnitsa)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 216 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
83,39
Економія при броні: -10,56 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
84,88
Економія при броні: -12,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
83,78
Економія при броні: -19,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,00
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,00
Економія при броні: -3,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
86,60
Економія при броні: -6,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
63,68
Економія при броні: -0,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
52,26
Економія при броні: -15,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
84,57
Економія при броні: -11,73 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
84,22
Економія при броні: -20,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
84,43
Економія при броні: -20,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
65,75
Економія при броні: -4,67 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
83,80
Економія при броні: -20,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
84,74
Економія при броні: -12,83 грн