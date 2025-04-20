Прозерин-Дарниця (Proserinum-Darnitsa)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
78,53
Економія при броні: -8,53 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
75,86
Економія при броні: -5,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,56
Економія при броні: -8,78 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
84,29
Економія при броні: -3,93 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
32,20
Економія при броні: -0,72 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
80,50
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
83,47
Економія при броні: -3,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,00
Економія при броні: -3,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,83
Економія при броні: -10,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
84,61
Економія при броні: -9,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,98
Економія при броні: -15,42 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
75,64
Економія при броні: -5,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
16,50
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
82,31
Економія при броні: -11,54 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
71,64
Економія при броні: -0,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
63,15
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Прозерин-Дарниця розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
83,94
Економія при броні: -10,16 грн