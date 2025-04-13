не слід перевищувати рекомендовані дози.

Дуже високі дози деяких складових, особливо вітаміну А, вітаміну D, заліза, міді, можуть бути шкідливими для здоров’я. У разі застосування інших вітамінів окремо чи у складі полівітамінних препаратів або будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем до початку застосування цього препарату, щоб запобігти можливому передозуванню.

Слід застосовувати з особливою обережністю разом з іншими продуктами, що містять вітамін А, синтетичні ізомери ізотретиноїну та етретинату або β-каротину, оскільки високі дози цих компонентів вважаються шкідливими для плода та можуть спричиняти гіпервітаміноз А; слід застосовувати з обережністю разом з іншими продуктами, що містять вітамін D, оскільки високі добові дози можуть спричиняти гіпервітаміноз D. Кальцій, аскорбінова кислота та вітамін D можуть спричиняти формування конкрементів у схильних осіб, тому хворим з нефролітіазом та уролітіазом слід застосовувати вітамінно-мінеральні препарати з обережністю.

Цей лікарський засіб слід застосовувати з обережністю і під наглядом лікаря при ураженнях печінки, хронічному гломерулонефриті, тромбоемболії, тиреотоксикозі, декомпенсації серцевої діяльності, тромбофлебіті, подагрі, гіперурикемії, еритремії, еритроцитозі.

Цей лікарський засіб містить лактозу та маніт. Лактозовмісні препарати не слід застосовувати у пацієнтів з лактазною недостатністю, галактоземією або глюкозо-галактозним синдромом мальабсорбції. Маніт може мати легкий проносний ефект. Якщо у пацієнта встановлена непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Цей препарат не містить йоду. У період вагітності або годування груддю слід застосовувати достатню кількість йоду.

З обережністю призначати при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки, жовчнокам’яній хворобі, хронічному панкреатиті, цукровому діабеті, новоутвореннях.

Застосування в період вагітності або годування груддю. Елевіт Пронаталь призначений для застосування в період вагітності або годування груддю, але не слід перевищувати рекомендовану добову дозу. Перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.

Одна таблетка лікарського засобу Елевіт Пронаталь містить дозу вітаміну А, що відповідає добовій потребі. У ході контрольованого клінічного дослідження за участю більше ніж 2100 жінок, проведене з метою вивчення впливу вітамінів на профілактику дефектів нервової трубки, було виявлено, що прийом лікарського засобу Елевіт Пронаталь протягом І триместру вагітності згідно з рекомендаціями є безпечним для плода. Застосування протягом ІІ та ІІІ триместру вагітності також не супроводжувалося ризиками, і несприятливий вплив на плід є малоймовірним.

Вагітність . Вітамін А у дозах вище 10 000 МО/добу, що призначали протягом І триместру вагітності, може виявляти тератогенний ефект. Таким чином, цей препарат необхідно приймати з особливою обережністю разом з іншими лікарськими засобами, що містять вітамін А, синтетичні ізомери ізотретиноїн та етретинат або β-каротин, оскільки вищевказані компоненти вважаються шкідливими для плода.

Хронічне передозування вітаміном D може бути шкідливим для плода.

Необхідно запобігати передозуванню вітаміну D, бо постійна гіперкальціємія може призводити до затримки фізичного та розумового розвитку, надклапанного та аортального стенозу, а також до ретинопатії у дітей.

Було показано, що у тварин передозування вітаміну D протягом вагітності призводить до тератогенного ефекту. Немає підтверджень, що вітамін D у рекомендованих дозах може спричинити тератогенний ефект у людини.

Годування груддю . Хронічне передозування вітаміном D може бути шкідливим для новонародженого. Вітаміни та мінерали проникають у грудне молоко. Це потрібно брати до уваги, якщо новонароджений отримує відповідні препарати.

Для жінок у період вагітності або годування груддю встановлено верхню допустиму межу застосування вітаміну D — 2000 МО/добу, яка вважається безпечною. Елевіт Пронаталь містить у складі 500 МО вітаміну D в одній таблетці.

Фертильність . Даних щодо впливу цього лікарського засобу на фертильність немає.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Впливу на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами не виявлено.