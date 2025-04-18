Елевіт® Пронаталь (Elevit® Pronatal)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 723 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
709,08
Економія при броні: -84,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,30
Економія при броні: -168,10 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2080,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
683,51
Економія при броні: -74,92 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1991,02
Економія при броні: -112,17 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2324,90
Економія при броні: -499,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
678,22
Економія при броні: -93,67 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2132,34
Економія при броні: -441,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2080,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
659,15
Економія при броні: -101,99 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1919,60
Економія при броні: -222,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
672,48
Економія при броні: -63,12 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1939,24
Економія при броні: -252,26 грн