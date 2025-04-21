Елевіт® Пронаталь (Elevit® Pronatal)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
676,93
Економія при броні: -61,12 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1859,70
Економія при броні: -170,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
236,63
Економія при броні: -55,58 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2080,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
643,09
Економія при броні: -25,17 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1939,57
Економія при броні: -105,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1126,62
Економія при броні: -202,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
771,31
Економія при броні: -47,28 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1887,70
Економія при броні: -362,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
595,48
Економія при броні: -70,10 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1444,40
Економія при броні: -211,68 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2080,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2080,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1443,98
Економія при броні: -170,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
684,54
Економія при броні: -89,20 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1880,61
Економія при броні: -136,71 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
689,89
Економія при броні: -94,55 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2007,64
Економія при броні: -263,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
710,60
Економія при броні: -166,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
648,78
Економія при броні: -67,09 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1970,47
Економія при броні: -284,66 грн