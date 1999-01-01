Київ
Полівітаміни з мінералами
A11A A03
Полівітаміни з іншими мінералами, включаючи комбінації
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A11
ВІТАМІНИ
A11A
ПОЛІВІТАМІНИ З ДОБАВКАМИ
A11A A
Полівітаміни з мінералами
A11A A03
Полівітаміни з іншими мінералами, включаючи комбінації
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Елевіт® Пронаталь
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
від
525,90
грн
в 721 аптеці
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Елевіт® Пронаталь
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
від
1191,72
грн
в 705 аптеках
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Юнівіт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Київський вітамінний завод
від
93,04
грн
в 462 аптеках
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Піковіт®
Таблетки, вкриті оболонкою №30
КРКА
від
115,85
грн
в 124 аптеках
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
30
100
Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
Байер
Київський вітамінний завод
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