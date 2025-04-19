Елевіт® Пронаталь (Elevit® Pronatal)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
644,20
Економія при броні: -70,31 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1847,12
Економія при броні: -103,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
684,35
Економія при броні: -110,46 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1880,08
Економія при броні: -136,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
744,06
Економія при броні: -42,45 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1890,03
Економія при броні: -107,82 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60
Економія при броні: -183,80 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1805,50
Економія при броні: -293,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
688,86
Економія при броні: -99,66 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1856,08
Економія при броні: -224,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
681,18
Економія при броні: -91,34 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1968,46
Економія при броні: -288,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2080,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2005,38
Економія при броні: -373,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
681,83
Економія при броні: -92,63 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1873,17
Економія при броні: -241,67 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
678,41
Економія при броні: -105,82 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1863,78
Економія при броні: -156,59 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
679,06
Економія при броні: -101,22 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1859,24
Економія при броні: -351,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
660,46
Економія при броні: -82,62 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1893,73
Економія при броні: -385,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1826,57
Економія при броні: -209,68 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
668,74
Економія при броні: -79,65 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1837,20
Економія при броні: -130,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
647,36
Економія при броні: -58,33 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2080,90 грн