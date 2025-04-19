Елевіт® Пронаталь (Elevit® Pronatal)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
686,80
Економія при броні: -70,99 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1972,97
Економія при броні: -310,13 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2080,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1772,70
Економія при броні: -260,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2080,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
678,16
Економія при броні: -62,63 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1867,03
Економія при броні: -181,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
649,33
Економія при броні: -109,98 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1860,52
Економія при броні: -239,56 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2080,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,30
Економія при броні: -183,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2080,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр