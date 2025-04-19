Елевіт® Пронаталь (Elevit® Pronatal)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 230 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1397,54
Економія при броні: -165,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
666,93
Економія при броні: -23,02 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1885,20
Економія при броні: -61,99 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
668,99
Економія при броні: -68,16 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1837,91
Економія при броні: -312,23 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
686,41
Економія при броні: -85,58 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1885,75
Економія при броні: -242,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2080,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2080,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
695,50
Економія при броні: -22,93 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1832,41
Економія при броні: -152,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
643,21
Економія при броні: -80,17 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1844,29
Економія при броні: -291,73 грн