Київ
Елевіт® Пронаталь (Elevit® Pronatal)

Елевіт® Пронаталь (Elevit® Pronatal)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 230 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
637,20 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1943,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
591,00 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1726,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1581,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
637,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1397,54
Економія при броні: -165,30 грн
1232,25 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
665,30 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1851,40 грн
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
408,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
666,93
Економія при броні: -23,02 грн
643,91 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1885,20
Економія при броні: -61,99 грн
1823,21 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
668,99
Економія при броні: -68,16 грн
600,83 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1837,91
Економія при броні: -312,23 грн
1525,68 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
674,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
591,00 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1569,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
686,41
Економія при броні: -85,58 грн
600,83 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1885,75
Економія при броні: -242,06 грн
1643,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2080,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1760,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
638,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
591,00 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1766,50 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
725,60 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
2080,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
695,50
Економія при броні: -22,93 грн
672,57 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1832,41
Економія при броні: -152,24 грн
1680,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
643,21
Економія при броні: -80,17 грн
563,04 грн
Елевіт® Пронаталь таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
1844,29
Економія при броні: -291,73 грн
1552,56 грн
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