ризик розвитку ВТЕ.. Застосування будь-якого КГК підвищує ризик розвитку ВТЕ. Препарати левоногестрелу, норгестимату або норетистерону, асоційовані з мінімальним ризиком розвитку ВТЕ. Інші препарати, такі як Новарінг, можуть підвищувати ризик у 2 рази. Рішення про застосування будь-якого контрацептиву, який не є препаратом з мінімальним ризиком розвитку ВТЕ, можна приймати тільки після обговорення з жінкою і інформування її про ризики розвитку ВТЕ при застосуванні препарату НоваРинг.

Ризик АТЕ. Епідеміологічні дослідження встановили зв’язок між застосуванням КГК і підвищеним ризиком розвитку АТЕ (інфаркт міокарда) або порушення мозкового кровообігу. Препарат Новарінг протипоказаний жінкам з одним серйозним або з множинними факторами ризику розвитку АТЕ, які призводять до високого ризику артеріального тромбозу.

Пухлини. Епідеміологічні дослідження показали, що тривале застосування КПК сприяє ризику розвитку раку шийки матки у жінок з вірусом папіломи людини (ВПЛ), проте як і раніше існує невизначеність щодо ступеня цієї обумовленості захворювання супутніми ефектами, наприклад кількістю сексуальних партнерів або використанням бар’єрних контрацептивів. Епідеміологічні дані про ризик раку шийки матки у осіб, що використовують НоваРинг, відсутні.

Зниження ефективності. Ефективність препарату НоваРинг може знизитися в разі недотримання режиму застосування або при одночасному прийомі ліків, які знижують концентрацію етинілестрадіолу та/або етоногестрела в плазмі крові.

Погіршення контролю менструального циклу. Під час застосування препарату НоваРинг можуть спостерігатися нерегулярні кровотечі (незначні кров’янисті виділення або проривна кровотеча). Якщо нерегулярні кровотечі виникають після попередніх регулярних циклів під час застосування препарату НоваРинг згідно з рекомендованим режимом, слід розглянути негормональні причини і призначити адекватну діагностику для виключення вагітності або злоякісної пухлини, які можуть включати кюретаж.

Пошкодження кільця. У дуже рідкісних випадках повідомлялося про розрив кільця НоваРинг при його використанні. Жінці рекомендується видалити розірване кільце, швидше встановити нове і використовувати бар’єрний метод - чоловічий презерватив в наступні 7 днів.

Випадання кільця. Іноді повідомляли про випадки випадання Новарінга з піхви, наприклад, при його неправильному введенні, при видаленні тампона, під час статевого акту або на тлі важкого або хронічного запору. Якщо минуло багато часу після випадання кільця, то це може привести до неефективності контрацепції та/або проривної кровотечі. У зв’язку з цим жінці доцільно регулярно перевіряти наявність кільця НоваРинг у піхві (наприклад до і після статевого акту).

Застосування в період вагітності та годування груддю.

Фертильність. Якщо жінка хоче припинити використання Новарінга з метою завагітніти, їй рекомендується почекати до моменту настання звичайної менструації, перш ніж намагатися завагітніти, оскільки це допоможе підрахувати термін пологів.

Вагітність. Вагітність є протипоказанням для застосування препарату НоваРинг.

Годування грудьми. На лактацію можуть впливати естрогени, оскільки вони можуть зменшити кількість і змінити склад грудного молока. Тому не рекомендується застосовувати НоваРинг під час годування грудьми до повного відлучення дитини від грудей.

Діти. Безпека і ефективність препарату НоваРинг для осіб у віці до 18 років не вивчали, тому препарат не застосовується у пацієнтів цієї вікової категорії.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. З огляду на фармакодинамічні властивості НоваРингу, ймовірність впливу препарату на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами відсутня.