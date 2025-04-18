Харків (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1129,79
Економія при броні: -51,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1135,91
Економія при броні: -59,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1092,50
Економія при броні: -111,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1126,94
Економія при броні: -129,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
930,58
Економія при броні: -40,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1018,80
Економія при броні: -37,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1135,35
Економія при броні: -165,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1167,72
Економія при броні: -116,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1243,95
Економія при броні: -213,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1154,39
Економія при броні: -76,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1224,45
Економія при броні: -74,88 грн