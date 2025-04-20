Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1067,78
Економія при броні: -58,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1211,15
Економія при броні: -60,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1157,17
Економія при броні: -144,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1183,97
Економія при броні: -164,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1134,39
Економія при броні: -46,61 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1153,91
Економія при броні: -194,49 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
979,41
Економія при броні: -59,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1054,99
Економія при броні: -52,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1136,98
Економія при броні: -61,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1130,55
Економія при броні: -178,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1163,53
Економія при броні: -88,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
933,70
Економія при броні: -45,66 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
8.1 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1083,55
Економія при броні: -180,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1113,37
Економія при броні: -47,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
12.8 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
847,49
Економія при броні: -46,45 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
14.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1058,69
Економія при броні: -48,94 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
809,02
Економія при броні: -38,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1060,22
Економія при броні: -49,11 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Петрове, вул. Центральна, 31
48.4 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh