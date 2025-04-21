Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1164,26
Економія при броні: -86,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1160,96
Економія при броні: -158,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1145,33
Економія при броні: -144,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1039,57
Економія при броні: -53,32 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1147,66
Економія при броні: -138,38 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1151,34
Економія при броні: -193,21 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
931,20
Економія при броні: -35,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1156,04
Економія при броні: -136,25 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
3.8 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
3.9 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1126,40
Економія при броні: -39,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1210,23
Економія при броні: -63,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1128,30
Економія при броні: -133,46 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
957,58
Економія при броні: -57,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh