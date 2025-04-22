Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
980,20
Економія при броні: -29,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1084,50
Економія при броні: -103,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1223,02
Економія при броні: -70,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1219,29
Економія при броні: -64,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1041,78
Економія при броні: -60,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г/1
64.1 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
753,70
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1194,13
Економія при броні: -51,33 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
113.9 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107
114.0 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1208,14
Економія при броні: -182,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 67/2
114.0 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1146,89
Економія при броні: -163,76 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорновола В'ячеслава, 2-А
114.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
1120,37
Економія при броні: -150,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.7 км
Новаринг® кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh