Київ
Вагінальні контрацептиви
G02B B01

Піхвові кільця з прогестагеном та естрогеном

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G02ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02BКОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G02B BВагінальні контрацептиви
G02B B01Піхвові кільця з прогестагеном та естрогеном
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Новаринг®
Новаринг®
Кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
від 869,73 грн
в 423 аптеках
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