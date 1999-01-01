Київ
Вагінальні контрацептиви
G02B B01
Піхвові кільця з прогестагеном та естрогеном
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02B
КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G02B B
Вагінальні контрацептиви
G02B B01
Піхвові кільця з прогестагеном та естрогеном
Сортування:
По популярності
Фільтр
Новаринг®
Кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
від
869,73
грн
в 423 аптеках
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню